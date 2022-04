France : Hugo Clément épinglé par le «FC Crochet»

Le journaliste a posté plusieurs stories de Camille Lou, avec qui il partageait un trajet en train, qui faisait ce qui semblait être du tricot. Il a été recadré.

Pour une fois, Hugo Clément ne fait pas polémique à cause de ses prises de position en faveur de la cause animale. Là, c’est à la suite d’une banale histoire d’aiguilles qu’il a eu droit à quelques (gentilles) critiques. Le journaliste français de 32 ans, régulièrement menacé sur les réseaux sociaux, a partagé un trajet en train entre Biarritz et Paris, avec la chanteuse Camille Lou. Il a eu la mauvaise idée de l’immortaliser et de poster des photos alors qu’elle faisait ce qu’il pensait être du tricot.