France : Hugo Clément mis en examen pour diffamation

Hugo Clément ne semble pas savoir s’il doit rire ou pleurer de ce qui lui arrive. Le 14 janvier 2023, le journaliste engagé pour la cause animale a confié sur les réseaux sociaux qu’il venait d’être mis en examen par un juge d’instruction pour diffamation et injure publique après la plainte de l’homme d’affaires Benjamin Tranchant. En cause: un reportage de l’émission «Sur le front», diffusé le 23 mai 2021 sur France 5, consacré à la chasse en enclos.