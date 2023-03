France : Hugo Clément risque la prison

Mercredi 1er mars 2023, Hugo, qui était en plein reportage avec son équipe, a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il explique qu’on l’empêche de mener à bien son enquête. «Oups. On vient de se faire arrêter par la police, et notre matériel est saisi par la procureur! Pourquoi? Parce qu’on filmait pour «Sur le Front» un site industriel de fabrication d’hydrogène en Normandie, a raconté le Français de 33 ans. On a envoyé des demandes de tournage, sans succès. Refus sur refus. Du coup, on est venu quand même, sans autorisation, car on estime que les citoyens ont le droit de savoir comment est fabriqué l’hydrogène, souvent présenté comme «écolo».»

Peu de temps après la diffusion de la vidéo, le compagnon d’Alexandra Rosenfeld a révélé dans une story ce qu’il encourait à la suite de cette arrestation: «Selon des articles de presse, on nous reproche d’avoir filmé une zone interdite avec un drone, et on risque un an de prison. Tant pis, on est prêt à se défendre et on va continuer l’enquête car on estime que les citoyens ont le droit d’être informés.»