Football : Hugo Lloris: «C’est une mauvaise pub pour la France»

Le capitaine de la sélection française est revenu sur les différents événements qui se sont produits sur les stades de l’hexagone cette saison. Il regrette l’image que renvoie son pays.

«D’une manière assez générale, ce qu’on a pu voir en France dans différents stades, ce n’est pas une bonne publicité pour notre pays et encore moins pour le foot français», a affirmé le gardien de but en conférence de presse, depuis le Stade de France de Saint-Denis où les Bleus reçoivent le Danemark vendredi (20 h 45) en Ligue des nations.

«On aime quand on se sent nous-mêmes, nos proches et nos familles en sécurité.»

«J’espère que les questions seront solutionnées par tous les responsables. Même si cette finale ne dépendait pas uniquement des Français, ce n’est pas ce qu’on veut voir. On aime quand on se sent nous-mêmes, nos proches et nos familles en sécurité», a ajouté le joueur âgé de 35 ans, cinq jours après les dysfonctionnements ayant mené au report du coup d’envoi de Liverpool-Real Madrid.

Guy Stéphan ne craint pas la récidive

«Cela donne une image désastreuse de la France», a-t-il affirmé en conférence de presse. «Je n’ai pas de crainte particulière (pour France-Danemark). Je pense et j’espère fortement que ça se passera bien. On est là pour jouer un match de football et pour le gagner, comme le Danemark. On est là pour rendre les gens le plus heureux possible».