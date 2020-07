Football

Hugo Lloris: «Il y a beaucoup de respect entre lui et moi»

Le portier français s’explique après son altercation avec son coéquipier Heung-Min Son, lundi, lors du match entre Tottenham et Everton (1-0).

Hugo Lloris et Heung-Min Son se sont expliqués, il n’y a aucun problème entre eux…

Tout ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire. Mais lorsqu’une altercation se déroule devant une caméra entre deux joueurs d’une même équipe, forcément que les images vont faire le tour du monde et susciter bien des interrogations. Hugo Lloris, qui avait sérieusement alpagué le Sud-Coréen Heung-Min Son , lundi, à la mi-temps du match entre Tottenham et Everton, a tenu à mettre les choses au point: il n’y a aucun problème entre les deux joueurs. C’est ce que l’international français a assuré au terme de la rencontre.

«Cela appartient au vestiaire, je n’ai rien à dire en dehors, a tout d’abord déclaré le capitaine des Spurs au micro de la BBC. Ça fait partie du football. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de respect entre lui et moi, entre tous les joueurs dans le vestiaire. Ça fait partie du jeu, des fois, il y a quelques tensions. Personne n’abandonne et tout le monde donne le meilleur pour l’équipe.»

Il n’y a aucun problème du tout. Ne commencez pas à rendre les choses folles. Il y a beaucoup de respect entre lui et moi.

«Vous n’avez pas à savoir, a-t-il rétorqué à la presse anglaise, cherchant la petite bête. C’est assez clair que vous ne pouvez pas accepter de concéder une grosse occasion comme celle juste avant la mi-temps alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer. Mais il n’y a aucun problème du tout. Ne commencez pas à rendre les choses folles. Il y a beaucoup de respect entre lui et moi.»

S’il y a quelqu’un à blâmer, c’est moi. J’ai critiqué mes joueurs parce qu’ils ne sont pas assez durs envers eux et les uns envers les autres.

«C’est magnifique, a confié le technicien portugais sur Sky Sports. C’est certainement la conséquence de nos échanges. S’il y a quelqu’un à blâmer, c’est moi. J’ai critiqué mes joueurs parce qu’ils ne sont pas assez durs envers eux et les uns envers les autres. J’ai réclamé de leur part qu’ils soient plus exigeants, qu’ils en demandent plus à leurs coéquipiers, qu’ils aient cet état d’esprit où chacun donne tout ce qu’il a pour son partenaire.»