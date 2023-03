Carnet noir: Huguette de «Scènes de ménage» est morte

Marion Game, ici en 2017, laisse derrière elle une longue carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision.

C’est un visage bien connu du paysage audiovisuel français qui s’en va. Marion Game est décédée jeudi à l’âge de 84 ans, a annoncé sa fille à l’AFP. La comédienne laisse derrière elle une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle était surtout connue pour le duo hilarant qu’elle formait avec Gérard Hernandez dans la série «Scènes de ménage» sur M6. Les péripéties de Raymond et Huguette ont largement contribué au succès du programme, qui rassemblait certains soirs jusqu'à 5 millions de téléspectateurs.

Cette actrice à la chevelure rousse et à la personnalité pétillante avait incarné de nombreux seconds rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle s'est éteinte jeudi en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne, a indiqué sa fille, Virginie Ledieu, également comédienne. «C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles», a-t-elle déclaré.