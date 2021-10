Football – Huis clos total provisoire à Saint-Etienne

Football : Huis clos total provisoire à Saint-Étienne

En attendant les mesures définitives concernant le match Saint-Étienne – Angers de vendredi dernier, les fans des Verts sont interdits de stades.

Fusées et fumigènes

Des supporters des deux virages avaient envoyé des fusées et des fumigènes sur la pelouse, détériorant les filets de but, et certains fans étaient entrés sur la pelouse. Ils avaient également déployé des banderoles hostiles à la direction, aux joueurs et à Claude Puel, le manager du club qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en championnat depuis le début de la saison.