Pays-Bas : Huit ans de prison pour le vol de deux toiles de grands maîtres

En 2020, deux tableaux, dont un van Gogh, avaient été dérobés dans des musées néerlandais. S’ils restent introuvables, de l’ADN a permis d’attraper le voleur.

Un tribunal néerlandais a condamné, vendredi, à huit ans de prison un homme reconnu coupable d’avoir volé deux peintures de Vincent van Gogh et Frans Hals dans des petits musées, alors que ces œ uvres demeurent introuvables.

L’accusé, âgé de 59 ans, avait été arrêté en avril dernier à Baarn, pour avoir dérobé, en 2020, le tableau de Van Gogh «Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps», datant de 1884, et l’ œ uvre de Franz Hals «Deux jeunes garçons riant».

«Avec ces vols, cet homme n’a pas seulement causé un énorme préjudice aux musées, mais également à la société et au public international», a souligné l’énoncé du jugement du Tribunal du district de Lelystad. «Ils ne peuvent plus contempler et apprécier les tableaux.»