Taïwan: Huit ans de prison pour un conducteur d’engin de chantier

Accident de train : Huit ans de prison pour un conducteur d’engin de chantier

Un homme de 50 ans a été condamné vendredi, pour avoir provoqué l’un des plus graves accidents de train des dernières décennies à Taïwan, qui a fait 49 morts et 200 blessés.

Li Yi-hsiang, 50 ans, un conducteur d’engin de chantier taïwanais, a été condamné vendredi à huit ans de prison pour avoir provoqué une tragédie, le 2 avril 2021. L’accident de train qui a fait 49 morts et 200 blessés avait été causé par son engin de chantier. Il avait heurté un train bondé qui s’apprêtait à entrer dans un tunnel près de la ville de Hualien, sur la côte est de l’île. L’engin, coincé dans des buissons à proximité de la voie ferrée, avait glissé jusqu’à la voie ferrée lorsque son conducteur avait réussi à le dégager.

Le conducteur, qui n’avait alerté ni la police ni les secours une fois le véhicule sur la voie, a été condamné pour homicide involontaire et négligence, tandis que son assistant de nationalité vietnamienne a été, lui, acquitté par le tribunal de Hualien pour absence de preuves d’une implication directe.

Un avocat des familles des victimes a fait savoir qu’elles pourraient faire appel de la condamnation estimant qu’elle n’était pas proportionnée à la gravité de l’accident. Le train, qui transportait environ 480 passagers et comportait huit wagons, reliait Taipei à la ville de Taitung, située au sud-est de l’île. L’accident s’était produit vers 9h30 (01h30 GMT), au premier jour de la fête annuelle du nettoyage des tombes. Durant cette longue fin de semaine fériée, les Taïwanais rentrent généralement dans leur village natal pour nettoyer les tombes de leurs proches et faire des offrandes. Les routes et les voies ferrées de Taiwan sont généralement bondées.