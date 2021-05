Football - Huit ans de prison pour un test Covid falsifié?

Il y a un peu plus de cinq mois, Shoya Nakajima, en manque de temps de jeu au FC Porto, a accepté d'être prêté pour six mois à l'Al-Aïn FC, le club aux treize titres de champions des Emirats arabes unis. L'accord a été scellé le 7 janvier dernier, le joueur s'est envolé le 13 et la signature est intervenue le 16.