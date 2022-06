Danemark : Huit ans de prison pour une affaire de tous les superlatifs

Un tribunal danois a condamné jeudi une Lituanienne qui avait tenté de blanchir près de 4 milliards de francs.

La Lituanienne âgée de 49 ans avait passé par la branche estonienne de la plus grande banque danoise, la Danske Bank.

Un tribunal danois a condamné jeudi une femme à huit ans de prison pour avoir tenté de blanchir près de 4 milliards de francs, la plus grande affaire du genre dans l’histoire du pays. L’accusée, une Lituanienne de 49 ans, avait reconnu les faits devant les policiers, a précisé le parquet général danois dans un communiqué.

Entre décembre 2008 et mars 2016, près de quatre milliards de francs ont été injectés dans une série de sociétés ayant toutes des comptes dans la branche estonienne de la plus grande banque danoise, la Danske Bank. «C’est le plus gros montant que nous ayons jamais vu dans une affaire de blanchiment d’argent devant un tribunal au Danemark», a déclaré la procureure spéciale Lisette Jorgensen dans un communiqué, ajoutant que le montage était bâti autour de 40 sociétés en commandite danoises.