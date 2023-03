Belgique : Huit «très jeunes radicalisés» arrêtés pour des soupçons d’attentat terroriste  

Les cibles potentielles n’ont pas été déterminées à ce stade. Il était question d’un projet d’attentat dans chacun de deux dossiers, qui comportent des liens entre eux, a précisé le parquet. Cinq perquisitions ont été effectuées à Molenbeek (région de Bruxelles), Eupen (est) et en Belgique néerlandophone (nord) dans les trois districts anversois de Merksem, Borgerhout et Deurne, dans le cadre du premier dossier, instruit à Anvers.

Elles ont abouti à cinq interpellations, et au moins deux de ces cinq suspects sont soupçonnés de s’être «préparés à commettre un attentat terroriste en Belgique». Dans le second dossier, instruit à Bruxelles, trois suspects ont été arrêtés à Molenbeek, Schaerbeek (autre commune bruxelloise) et à Zaventem, tout près de la capitale. Ces personnes sont également soupçonnées d’avoir préparé une attaque sur le sol belge.