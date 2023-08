Knutwil (LU): Huit blessés au meeting de tracteurs à cause de spectateurs ivres

En Suisse romande aussi

Le «tracteur pulling» est un sport mécanique particulièrement populaire aux États-Unis, où la discipline est née. L’Association suisse tractor pulling (ASTP), qui coordonne les manifestations dans le pays, rappelle qu’il s’agit «de compétitions de puissance de traction pour les passionnés de tracteurs afin de déterminer le tracteur le plus puissant en combinaison avec le conducteur le plus qualifié». Les amateurs et les curieux se rendront à Montricher (VD), le week-end du 15 au 18 septembre, où un événement est agendé.