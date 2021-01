Huit candidats, dont une femme, figurent officiellement sur la ligne départ, dans la course au Conseil d’Etat. Le délai de dépôt des listes provisoires au premier tour de l’élection complémentaire de mars prochain était fixé à ce lundi, midi.

Privé de département suite à son voyage controversé à Abu Dhabi (ndlr: l’affaire sera au centre d’un procès agendé du 15 au 19 février prochain) et à un audit externe très critique sur son management humain, le conseiller d’Etat Pierre Maudet, démissionnaire, sera candidat à sa propre succession, sous la bannière «Liberté et justice sociale». A droite, il fera face à son ex-collègue de parti, le député Cyril Aellen (PLR), et au conseiller national UDC, Yves Nidegger. Les Vert’libéraux présenteront un autre élu sous la coupole fédérale: le conseiller national Michel Matter. Le Parti bourgeois démocratique lancera son président, Yann Testa. À gauche, la Vert Fabienne Fischer sera en lice. Ce sera également le cas de l’ancien conseiller municipal en Ville de Genève Morten Gisselbaeck (Parti du Travail). Enfin, Olivier Pahud représentera une liste baptisée «Evolution Suisse».