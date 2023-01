Pollution : Huit cas de saturnisme détectés chez des enfants en France

Ce dépistage de l’Agence Régionale de Santé (ARS) avait été lancé en juin 2022 pour les moins de 18 ans de quatre communes du Pas-de-Calais: Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens, Noyelles-Godault, Leforest et Dourges.

Le saturnisme, la «maladie du plomb», affecte le système nerveux, la moelle osseuse et les reins. En 2003, à la fermeture de l’usine locale Metaleurop, qui a rejeté pendant des décennies des tonnes de métaux lourds dans l’air, notamment du plomb et du cadmium, la zone était considérée comme la plus polluée de France. Cinq communes (24’000 personnes) sont concernées par une restriction de l’usage des sols.