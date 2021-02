Neuchâtel : Variant à l’école: plus de 100 élèves en quarantaine

Huit nouveaux cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés dans cinq classes neuchâteloises différentes, a annoncé dimanche le Canton.

Plus de cent élèves ont été placés en quarantaine dans le canton de Neuchâtel après la découverte de huit nouveaux cas du variant britannique du coronavirus dans deux collèges et un établissement du secondaire 2, a annoncé dimanche la Chancellerie d’État. Les huit élèves concernés ont immédiatement mis à l’isolement. Compte tenu des mesures de protection appliquées à l’école, les contaminations ont vraisemblablement eu lieu dans le cadre privé, estiment les autorités.

Les huit cas de variant sont répartis dans cinq classes différentes. L’ensemble des élèves de ces cinq classes, soit plus de cent personnes au total, a également été placé en quarantaine stricte de dix jours, conformément aux directives de l’Office fédéral de la santé publique. Chaque élève est par ailleurs invité à se faire dépister le plus rapidement possible et d’effectuer un second test en fin de quarantaine. Les élèves en quarantaine suivront l’enseignement à distance, précise le Canton dans un communiqué.