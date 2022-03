Afrique : Huit Casques bleus tués dans le crash de leur hélicoptère en RDC

Un hélicoptère de l’ONU s’est crashé mardi alors qu’il survolait une zone de combats entre l’armée et la rébellion du M23 dans l’est de la RDC.

Huit Casques bleus – six Pakistanais, un Russe et un Serbe – sont morts mardi dans le crash d’un hélicoptère Puma de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (Monusco) qui survolait une zone de combats entre l’armée et la rébellion du M23 dans l’est du pays.

Après plusieurs mois de soupçons et des décennies de méfiance, l’armée congolaise accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que démentent les autorités de Kigali. «La cause exacte du crash n’est pas encore déterminée», a indiqué l’armée pakistanaise, qui a annoncé la mort des huit hommes.

Six Pakistanais figurent parmi les Casques bleus tués, a-t-elle ajouté. Peu après, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé à New York le crash et précisé les nationalités, serbe et russe, des deux autres victimes.