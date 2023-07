Yémen: Huit civils et sept militaires tués dans des explosions distinctes

«Un vendeur d’armes a été tué avec sa femme et cinq de ses enfants (…) ainsi qu’une huitième personne à l’intérieur de la maison familiale lors du démantèlement d’un projectile vestige de la guerre» qui n’avait pas initialement explosé, a déclaré à l’AFP un responsable de la sécurité gouvernementale sous couvert d’anonymat. Un autre responsable des services de sécurité a confirmé le bilan du drame, qui s’est produit mardi à Marib, dans le nord du Yémen.

Une source gouvernementale a par ailleurs indiqué que quatre soldats yéménites avaient été tués mardi soir lorsque deux engins improvisés «posés par les Houthis sur la route principale» ont explosé et touché un certain nombre de véhicules militaires qui revenaient de l’un des fronts près de Taiz. «Les Houthis s’étaient infiltrés sur la route et avaient posé quatre engins explosifs» parvenant à en faire exploser deux au passage des véhicules militaires, a indiqué un responsable militaire du gouvernement.