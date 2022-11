Syrie : Huit combattants kurdes tués dans des frappes turques

Sous administration kurde, le camp d’Al-Hol, délabré et surpeuplé, abrite plus de 50’000 proches de jihadistes du groupe État islamique (EI) depuis la défaite du groupe, ainsi que des déplacés syriens et des réfugiés irakiens. Parmi les habitants du camp figurent plus de 10’000 étrangers originaires d’une soixantaine de pays, dont des Français et d’autres Européens. Mercredi, les FDS ont prévenu que «certaines familles de l’EI pourraient fuir le camp» en profitant du chaos.