France : Huit gardes à vue en cours après l’attaque au hachoir

L’enquête se poursuivait dimanche dans le cadre de l’attaque survenue vendredi dans la capitale française.

Huit personnes en garde à vue et une éventuelle vidéo de revendication à l’étude : près de 48 heures après l’attaque de Paris, l’enquête antiterroriste se poursuivait dimanche autour du parcours du principal suspect qui a reconnu vouloir s’en prendre à l’hebdomadaire satirique «Charlie hebdo».

Il «assume son acte»

De source proche de l’enquête, on indique qu’il envisageait de se lancer dans une formation aux métiers du bâtiment. Deux des domiciles présumés du principal suspect, présenté comme «itinérant» ont été perquisitionnés vendredi dans la banlieue de Paris. «C’est quelqu’un de très poli. Je le voyais souvent assis sur le palier avec son téléphone. Il m’aidait à porter mes courses», a raconté à l’AFP Josiane, une voisine.

Attaque en lien avec «Charlie Hebdo»

Ce croquis de salle d’audience créé le 9 septembre 2020, montre le directeur de publication, caricaturiste et écrivain de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo Laurent Sourisseau, connu sous le nom de Riss, qui témoigne au tribunal «Tribunal de Paris».

Vidéo sur les réseaux sociaux

Une vidéo de deux minutes circulait sur les réseaux sociaux, semblant correspondre. Dans celle-ci, un homme se présente comme «Zaheer Hassan Mehmood», et se déclare «ému» par «des caricatures du prophète Mohammed qui ont été faites». «Aujourd’hui, vendredi 25 septembre, je vais les condamner», ajoute-t-il. Comme toujours dans ce type d’enquête, les services antiterroristes vérifient enfin l’entourage du principal suspect.

Dimanche matin, huit gardes à vue étaient encore en cours : outre l’homme se présentant comme Hassan A., cinq anciens colocataires de son appartement de Pantin en banlieue parisienne, son petit frère et une connaissance. De source judiciaire, une garde à vue a été levée samedi en fin de journée, celle d’un colocataire de l’homme se présentant comme Hassan A.

Un «héros»

Dès vendredi soir, un homme initialement considéré comme suspect et placé en garde à vue, «Youssef», un Algérien de 33 ans, avait été relâché. L’homme, un «héros» selon son avocate, avait en réalité tenter d’arrêter l’attaquant au couteau, ce que l’enquête a corroboré. Il s’agit de comprendre «l’environnement» du suspect, selon la source proche du dossier, «car «tout laisse à penser qu’il a agi seul», a expliqué l’une des sources proches de l’enquête.

«En guerre»

«Les juifs sont particulièrement la cible des attentats islamistes», a-t-il ajouté, parlant de «774 points» (écoles, synagogues) qui sont protégés», et plus de 7000 policiers et militaires mobilisés dimanche pour Yom Kippour.