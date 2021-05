France : Huit interpellations après l’agression d’un policier

Dans la nuit du 13 au 14 mai, lors d’une intervention pour tapage nocturne, un policier avait reçu un projectile à la tête. Blessé, il avait été hospitalisé. L’enquête progresse.

Huit hommes ont été interpellés mercredi matin, dans la Loire et dans le Rhône, à la suite de l’agression d’un policier, gravement blessé à la tête par un projectile, dans la nuit du 13 au 14 mai, lors d’une intervention à Rive-de-Gier (Loire), a-t-on appris de sources policière et judiciaire.

Outre des effectifs de police départementaux, les interpellations réalisées à Rive-de-Gier et Saint-Chamond, dans la Loire, ainsi qu’à Givors (Rhône), sur commission rogatoire d’une juge d’instruction stéphanoise, ont mobilisé 84 policiers, dont ceux de la Brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire et de deux antennes du Raid, a-t-on ajouté.