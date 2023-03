Climat: Huit manifestations suisses qui parient sur un avenir durable

Du 1er au 22 avril 2023: la Marche Bleue - marche des femmes de Genève à Berne

Le 21 avril 2023: Workshop - Voyager en respectant le climat, au pavillon climatique de Zurich

Votre road trip prévu cet été est-il durable? Serait-il possible de l’accomplir de sorte à ce qu’il soit plus écologique? Vous obtiendrez des réponses à ces questions lors de cet atelier au pavillon climatique de Zurich – qui propose, par ailleurs, en permanence des manifestations intéressantes sur le thème du climat.

Le 11 mai 2023: un marché écologique dans le centre-ville de Saint-Gall

Saint-Gall peut se targuer d’être une pionnière en matière de durabilité, car la ville organise un marché écologique depuis 1996 déjà. Sur un peu plus de 80 stands, les visiteurs y trouvent des informations, des conseils, ainsi que des produits régionaux et durables.

Du 11 au 13 mai: «Unser Klima» - Foire à la gare centrale de Zurich

Cette foire destinée au grand public s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux énergies durables et renouvelables, qui souhaitent découvrir les dernières technologies environnementales et s’informer sur les mesures d’économie d’énergie. On y trouve en outre des produits et des services écologiques liés à la protection de l’environnement et au commerce équitable. L’entrée est gratuite.