Valais : Huit millions pour des fouilles archéologiques à Naters

Un crédit de huit millions de francs pour réaliser notamment des fouilles archéologiques d’urgence dans un habitat du Néolithique moyen découvert à Naters a été validé mardi par le Grand Conseil valaisan.

Les députés ont accepté à l’unanimité de soutenir l’octroi de ce montant. Le PDC du haut a toutefois précisé qu’il ne s’y opposait pas afin de ne pas retarder le chantier de construction sur lequel les découvertes ont été faites. Le crédit, réparti sur six ans entre 2021 et 2026, a été attribué au budget 2021 de l’Office de la Culture via le fonds de l’archéologie.