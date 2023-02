Alpes : Huit morts dans des avalanches en Autriche ce week-end

Un Autrichien «occupé au déneigement samedi matin a été retrouvé dans une zone d’avalanche après une opération de recherche dimanche et le médecin urgentiste n’a pu que constater le décès», a indiqué la police du Tyrol dans un communiqué. L’accident s’est produit alors que la victime âgée de 59 ans était au volant de son tracteur agricole. L’homme a été emporté dans la vallée de Debanttal, située non loin de la ville de Lienz, a précisé la police.

Un homme âgé de 62 ans, recherché depuis samedi alors qu’il n’était pas rentré d’une randonnée à ski dans la localité de Kaunerberg a été retrouvé enseveli par les secouristes et n’a pas pu être réanimé, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police. Deux randonneurs à ski âgés de 29 et 33 ans, dont un guide, emportés samedi matin en hors piste ont été retrouvés morts dimanche à Sankt Anton am Arlberg, a-t-il également déclaré.