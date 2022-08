Mexique : Huit morts dans l’attaque d’un bar, treize dans une opération de police

Avec 1259 homicides lors des six derniers mois, l’État du Guanajuato est devenu le plus violent du Mexique (ici l’enterrement d’un journaliste, tué le 2 août).

Treize délinquants présumés ont été tués par la police dans le centre industriel du Mexique, où huit personnes sont également mortes dans l’attaque d’un bar par des hommes armés, ont indiqué, vendredi, des sources judiciaires. «Dix hommes et trois femmes sont morts», jeudi, lors d’un affrontement avec la police dans l’État de San Luis Potosi, a indiqué le Parquet régional.

Les délinquants présumés «seraient impliqués dans les derniers événements violents survenus dans la zone», a ajouté le Parquet. Le 10 juin, les cadavres de sept hommes non identifiés ont été abandonnés dans une localité du même État.

Dans l’État voisin du Guanajuato, huit personnes ont été tuées par balles et cinq autres blessées, vendredi, lors de l’attaque d’un bar clandestin, ont rapporté les autorités locales. Mercredi, un journaliste-entrepreneur et deux autres personnes sont morts dans l’attaque à main armée d’un bar de la commune de San Luis de la Paz.

Des cartels s’affrontent

Guanajuato est devenu l’un des États les plus violents parmi les 32 que compte le Mexique, du fait de la rivalité entre deux cartels: Santa Rosa de Lima et Jalisco Nouvelle Génération. Au premier semestre, il a même été le plus violent du pays, avec 1259 homicides.