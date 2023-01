Algérie : Huit morts, dont cinq enfants, dans un accident de la route

Les victimes sont cinq enfants âgés entre 4 et 13 ans, leurs parents (48 et 45 ans) et leur tante (26 ans), a indiqué la protection civile, sans donner plus de détails sur les circonstances de l’accident. La vitesse sur les routes est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.