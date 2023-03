Hambourg (All): un ex-membre des Témoins de Jéhovah serait le tireur présumé

Hambourg (All) : Huit morts lors de la fusillade dans un centre des Témoins de Jéhovah

Une conférence de presse des autorités est prévue à la mi-journée. «L’enquête sur le contexte de l’acte se poursuit», a tweeté la police dans la nuit de jeudi à vendredi, ouvrant une page Internet destinée à recueillir les témoignages. À ce stade, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un seul tireur, selon la même source. Selon le magazine «Der Spiegel», l’auteur présumé des coups de feu est un ancien membre des Témoins de Jéhovah, âgé d’une trentaine d’années, et il était armé d’un pistolet.

«Des morts et des blessés»

Les forces d’intervention ont «pénétré très rapidement dans l’immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves», selon ce porte-parole. À l’intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu «provenant de la partie supérieure de l’immeuble» et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole, soulignant «ne pas pouvoir encore donner d’indications» sur le mobile.