Vaud

Huit oppositions à l’extension du Tribunal cantonal

Le projet d'extension sur le site de l'Hermitage sur les hauts de Lausanne prévoit une annexe, pouvant accueillir environ 70 places de travail.

Huit oppositions ont été déposées à l'issue de la mise à l'enquête publique, indique vendredi le canton. La Municipalité de Lausanne doit désormais statuer sur ces oppositions et la demande de permis de construire.

Sur les huit oppositions ou interventions à l'issue de l'enquête publique soumise du 12 mai au 11 juin, cinq sont individuelles et trois sont collectives, précise le canton. La première opposition collective émane du WWF Vaud, de Pro Natura Vaud, d'Helvetia Nostra et de l'Association transports et environnement (ATE) Vaud.