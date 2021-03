Egypte : Huit personnes arrêtées après l’accident de train meurtrier

Vendredi, la collision de deux trains avait fait 18 morts et 200 blessés en Egypte. Huit personnes, dont deux conducteurs de train, ont été arrêtées après l’accident.

Le parquet général égyptien a annoncé lundi l’arrestation de huit personnes, dont deux conducteurs de train et des agents des chemins de fer dans l’enquête sur l’accident ferroviaire, qui a fait au moins 18 morts et 200 blessés vendredi.

Dans un premier temps, les autorités avaient fait état de 32 morts et 165 blessés, avant de revoir ce bilan à la baisse samedi, à 19 morts et 185 blessés. Dans son communiqué lundi, le parquet général évoque un bilan de 18 morts et 200 blessés.

Les enquêteurs ont «parlé à 133 blessés» dans les gouvernorats de Sohag, Assiout, Qena et Louxor et «collecté les témoignages de 10 responsables de l’autorité nationale des chemins de fer en Haute Egypte», selon le communiqué.

Wagon projeté en l’air

Les huit personnes, qui ont été interpellées peu après le drame, vendredi et samedi, sont en détention préventive pour quatre jours, selon des sources judiciaires et sécuritaires.

Les enquêteurs ont aussi interrogé trois policiers «en charge de la sécurité des trains», plusieurs employés de la gare et des contrôleurs. Ils ont fait plusieurs simulations pour tester la signalisation, les freins manuels ce qui a «révélé que le chauffeur de la locomotive pouvait voir la signalétique lumineuse de la tour de contrôle». Enfin, les chauffeurs et d’autres employés ont été soumis à des analyses de sang pour «révéler s’ils avaient consommé de la drogue», selon la même source.

L’Egypte est régulièrement endeuillée par de graves accidents routiers ou ferroviaires, dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes ou encore à des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière de l’histoire du pays s’était produite en 2002, avec l’incendie d’un train qui avait fait plus de 360 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire.