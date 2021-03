Attaque «terroriste» présumée : Huit personnes blessées à l’arme blanche en Suède

La police suspecte un possible «crime terroriste» dans le sud de la Suède, après une attaque à l’arme blanche mercredi, blessant 8 personnes, dont deux graves. Un homme a été interpellé.

La police avait initialement écarté la piste terroriste mais avait finalement indiqué suspecter un possible «crime terroriste», en plus des tentatives de meurtres. Les enquêteurs sont restés prudents mercredi soir lors d’une conférence de presse. «Il y a des détails de l’enquête qui font que nous travaillons sur de possibles motivations terroristes. Mais je ne peux pas préciser de quoi il s’agit», a indiqué Malena Grann, chef de la police de la région de Jönköping.

Deux attentats depuis 2010

«Je rentrais juste chez moi quand mon meilleur ami m’a écrit +Ne sors pas!+», a raconté Olivia Strandberg, une habitante interrogée par SVT. «C’est tellement irréel, on habite dans une si petite ville. On ne pense pas que ça peut arriver», a-t-elle raconté.

«Ce sont des événements terribles et mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé et quel était le motif», a souligné le ministre de l’Intérieur Mikael Damberg.