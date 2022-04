Justice française : Huit personnes seront jugées pour le vol du Banksy du Bataclan

En hommage aux victimes des attentats de 2015, l’artiste avait peint «La jeune fille triste» sur une porte de la salle de concert parisienne. Celle-ci avait été découpée puis emportée début 2019.

L’œuvre a été retrouvée en Italie, un an et demi après son vol, en juin 2020, dans une fermette des Abruzzes, au cours d’une opération des policiers français et des carabiniers italiens. Remise à la France par les autorités italiennes, la porte a été placée sous scellés et sous haute surveillance dans les locaux de la police judiciaire parisienne.