Brésil: Huit personnes retrouvées mortes en terres yanomami

La réserve des Yanomami, la plus grande du Brésil, est en proie à une grave crise humanitaire: maladies et dénutrition y prolifèrent.

Selon le portail d’information G1, il s’agit de mineurs qui se trouvaient dans le village d’Uxiu, au sein de la réserve des Yanomami où, selon le gouvernement, un autochtone a été tué et deux autres blessés samedi lors d’une confrontation armée.

Cette réserve, la plus grande du Brésil, est en proie à une grave crise humanitaire: maladies et dénutrition y prolifèrent. En cause, la présence massive d’orpailleurs sur ces terres censées être inviolables. Leur afflux a fortement augmenté sous le mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), accusé par les écologistes d’encourager ces incursions.