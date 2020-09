Le contrôle s’est intensifié lorsqu’il a allumé une cigarette. La police l’accuse d’être extrêmement indiscipliné et agressif. J.M. contredit cette version.

Le 24 mai 2019, J.M. a été arrêté par une patrouille de police dans la Freie Strasse, une rue commerçante de Bâle. Le jeune homme de 19 ans roulait sur son skate dans la zone piétonne et se trouvait donc en tort. Lorsqu’il a été arrêté par les agents, J.M. a immédiatement sorti sa carte d’identité et a tenté d’allumer une cigarette. Un policier l’en a empêché et la situation s’est alors rapidement envenimée.