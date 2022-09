Colombie : Huit policiers tués dans une attaque à l’explosif

L’attaque a eu lieu dans une zone rurale située à plus de deux heures de Neiva, la plus grande ville du département de Huila. Il s’agissait d’un «attentat contre une patrouille de police», a déclaré à l’AFP une porte-parole de la police, précisant que des explosifs avaient été utilisés et que les policiers avaient été tués par des «tirs d’armes à feu». Les autorités n’ont pour l’instant donné aucune information sur les auteurs de ces actes. Cette attaque est la plus grave commise à l’encontre de forces publiques en Colombie depuis l’arrivée à la présidence de Gustavo Petro début août.