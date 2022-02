Afrique : Huit soldats tués et 57 «terroristes neutralisés» au Mali

Une opération de l'aviation malienne a permis de détruire une base terroriste dans une zone où des dizaines de civils sont morts cette semaine, a annoncé vendredi soir l’armée malienne.

L’aviation malienne est intervenue vendredi pour détruire une «base terroriste» près du Burkina Faso et du Niger où «de violents combats» ont ensuite fait «8 morts» chez les soldats et «57 terroristes neutralisés», selon un communiqué de l’armée. Cette intervention était «au profit d’une patrouille accrochée par des hommes armés non identifiés dans le secteur d’Archam, à l’ouest de Tessit», à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, selon l’armée.