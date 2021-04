Venezuela : Huit soldats tués lors de combats à la frontière avec la Colombie

Les affrontements entre l’armée vénézuélienne et les groupes armés irréguliers colombiens se poursuivent, ils ont déjà fait 16 morts côté vénézuélien.

La frontière entre la Colombie et le Venezuela est régulièrement le théâtre d’affrontements entre l’armée vénézuélienne et des groups armés colombiens. (Photo STR / AFP)

Le ministère a publié mercredi un faire-part de décès avec le nom des huit soldats tués «au combat» sans donner plus de précisions. Lundi dans un communiqué, il avait fait état de «violents combats» entre l’armée et les groupes, évoquant des «morts» dans les deux camps dans cette région de grande insécurité et à la frontière poreuse.