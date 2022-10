Football : Huit supporters expulsés pour des saluts nazis en Australie

La finale de la Coupe d’Australie, dimanche à Sydney, a été entachée de saluts nazis. La fédération australienne de football a annoncé travailler avec la police et se dit prête à des actions «fortes et rapides».

Huit supporters ont été expulsés de la finale de la Coupe d’Australie de football dimanche à Sydney, a annoncé la fédération australienne après une rencontre marquée par des saluts nazis et chants nationalistes croates.

Avant même le début du match, des spectateurs ont hué la cérémonie «Welcome to country» célébrant le lien des Aborigènes australiens avec le pays.

Actions «fortes et rapides» de la fédération

La fédération a annoncé travailler avec la police sur les images et vidéos disponibles et se dit prête à des actions «fortes et rapides» contre des comportements qui pourraient tomber sous le coup de la loi de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.