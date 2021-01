Pully (VD) : Huit SUV vandalisés pour le climat

Un ou plusieurs activistes ont dégonflé les pneus de véhicules qu’ils considèrent trop polluants.

«Ce n’est ni une attaque personnelle, ni un acte de vandalisme gratuit. Qu’est-ce qui vous pousse donc à conduire deux tonnes d’acier en pleine ville?» Ces phrases sont tirées de la lettre déposée sur huit SUV, par un ou plusieurs vandales qui ont sévi ce weekend, à Pully. En marge du courrier anonyme, les propriétaires ont eu la fâcheuse surprise de constater que leurs pneus avaient été dégonflés, explique « 24 heures ». La police cantonale confirme les incidents et conseille aux victimes de porter plainte pour dommage à la propriété. Une enquête a été ouverte. Bien entendu, avec un pneu dégonflé, le véhicule n’est pas en état de rouler.

Cette action, qui se veut en faveur du climat, n’est pas sans rappeler les recommandations d’un collectif français baptisé la Ronce. Spécialisé dans le sabotage et le vandalisme, il a même publié un tweet expliquant la méthode à appliquer pour dégonfler les pneus des SUV et autres 4x4. Le texte déposé dans la vidéo explicative est d’ailleurs très proche de ceux trouvés à Pully. Contacté par le quotidien vaudois, le groupe lausannois Extinction Rebellion (XR) dit ne pas avoir de lien avec ces faits. En revanche, en octobre, XR Bordeaux avait dégonflé les pneus de 220 SUV. En décembre, à Yvonand (VD), six grosses cylindrées avait aussi été taguées.