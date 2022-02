Afghanistan : Huit vaccinateurs contre la polio tués dans plusieurs attaques

Des membres d’équipes de vaccination contre la polio ont été tués jeudi dans quatre attaques différentes dans le nord de l’Afghanistan. L’ONU appelle à juger les coupables.

«Complot occidental»

Violation du droit international humanitaire

«Cette violence insensée doit cesser immédiatement et les responsables doivent faire l’objet d’une enquête et être traduits en justice. C’est une violation du droit international humanitaire», a-t-il ajouté. Les talibans ont déclaré être au courant des incidents et chercher à obtenir plus d’informations.