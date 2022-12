Irak : Huit villageois tués par un «groupe terroriste à moto»

Opérations de contre-terrorisme

Après une montée en puissance fulgurante et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie voisine, l’EI a vu son «califat» autoproclamé s’écrouler sous le coup d’offensives successives dans ces deux pays. Si l’Irak a proclamé sa victoire contre l’EI en 2017, les jihadistes restent actifs dans plusieurs zones et continuent de mener des attaques, le plus souvent contre les forces de l’ordre.