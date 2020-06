Huitante enfants en quarantaine à Kloten

Rédiger un nouveau commentaire

Lost in space 26.06.2020 à 08:55

Tentons d'être logique... On confine 80 enfants prétendument peu, voire pas contagieux selon l'OFSP. Il y a doc quand-même un risque... Ah.... Et les parents et autres personnes qui sont en contact régulier avec eux ? Ils continuent de se promener ? Et sont en contact avec leurs collègues au travail ? Prennent les transports en commun et font leurs courses (sans masque)? Ah, voilà...