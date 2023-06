Football: Hulk marque un coup-franc supersonique

À quelques semaines de son 37e anniversaire – il le fêtera le 25 juillet prochain –, l’incroyable Hulk sévit toujours sur les pelouses de football. Après avoir terrorisé les défenses européennes sous les couleurs du FC Porto (77 buts en 169 matches) et du Zénith Saint-Pétersbourg (77 goals en 148 apparitions), l’attaquant brésilien met désormais à mal les arrière-gardes de son pays natal.

L’ancien international auriverde (49 sélections, 11 réussites), qui évolue depuis février 2021 à l’Atlético Mineiro après avoir passé plus de quatre ans en Chine sous les couleurs de Shanghai Port, continue ses coups d’éclat sur les terrains du championnat brésilien de première division.

Son dernier fait d’arme? Un improbable but – son cinquième de l’exercice – sur coup-franc samedi lors de la victoire (0-1) de sa formation sur la pelouse de Cruzeiro. À la 27e minute, le colosse avant-centre s’est emparé du ballon suite à un coup de sifflet de l’arbitre puis a armé une frappe de mammouth de plus de 40 mètres qui a terminé sa course directement au fond des filets adverses, bien aidé il est vrai par le portier Rafael.