Il faut bien rafraîchir la mécanique! L’attaquant Hulk, passé en Europe notamment par le FC Porto (2008-2012) et le Zenith Saint-Pétersbourg (2012-2016), continue d’impressionner par son physique et sa puissance. Après quatre ans en Chine, sous les couleurs de Shanghai Port, l’ancien international brésilien a décidé de retourner au pays et s’est engagé avec l’Atletico Mineiro.