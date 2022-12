Bruxelles : Humanitaire belge condamné à 28 ans de prison en Iran

L’avocate Chloe Georgiev (à g.), la sœur d’Olivier, Nathalie Vandecasteele, le conseiller juridique Olivier Van Steirtegem et l’avocat Olivia Venet, lors d’une récente conférence de presse à Bruxelles.

Le traité de transfèrement, signé en mars 2022, entre Bruxelles et Téhéran, peu après l’arrestation d’Olivier Vandecasteele, a fait l’objet de multiples recours en Belgique de la part d’opposants iraniens en exil. Aux yeux de ces derniers, le texte ouvre la voie à la remise à Téhéran et une possible grâce du diplomate iranien Assadollah Assadi condamné en Belgique, en 2021, à 20 ans de prison pour un projet d’attentat «terroriste» contre l’opposition iranienne.