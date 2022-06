Législatives en France : Humilié au premier tour, Manuel Valls quitte Twitter: «Adieu»

Régulièrement moqué, l’ancien Premier ministre a été sèchement battu au premier tour dans la 5e circonscription des Français de l’étranger. Dans la foulée, il a quitté le réseau social à l’oiseau bleu.

Depuis plusieurs années, Manuel Valls est régulièrement l’objet de railleries. AFP

Les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés majoritairement en tête dimanche chez les Français de l’étranger au premier tour des législatives. Tous? Non: Manuel Valls a été éliminé, devancé par l’alliance de gauche Nupes qui s’est qualifiée dans 10 circonscriptions sur 11. Cette défaite a jeté un froid dans les rangs de La République en marche (LREM). L’ancienne ministre Emmanuelle Wargon a estimé à propos de Manuel Valls que «c’est bien d’avoir des respirations dans une carrière politique».

Christophe Castaner, chef de file des députés sortants, a toutefois dénoncé «la violence» des réactions à l’échec de l’ancien Premier ministre, dont la mère est tessinoise. «Bon débarras» avaient clamé sur les réseaux sociaux plusieurs membres de la Nupes, dont Jean-Luc Mélenchon.

«C’est une bonne nouvelle pour la démocratie», avait renchéri sur Sud Radio l’insoumis Manuel Bompard. «La politique s’abaisse avec ce type de comportement. On peut avoir des adversaires et débattre mais on peut aussi être respectueux», s’est indigné Castaner lundi matin sur France 2.

Dans la foulée de cet échec cuisant, Manuel Valls a quitté Twitter sur un bref «adieu…» Une sortie théâtrale qui lui a valu une nouvelle salve de moqueries sur les réseaux sociaux. Depuis qu’il a quitté le gouvernement fin 2016, l’ancien Premier ministre de François Hollande n’est nullement épargné. «Même les gens mesurés peuvent avoir une attitude épidermique qui va au-delà du politique, comme si Manuel Valls portait tous les péchés du monde», explique au «Parisien» Gilles Clavreul, cofondateur du Printemps républicain.

On a l’impression qu’il n’arrive pas à vivre sans être présent médiatiquement Gaspard Gantzer

Ancien communicant de François Hollande, Gaspard Gantzer a côtoyé Manuel Valls à l’Élysée. Et il n’est pas tendre avec lui, évoquant «la caricature d’un homme politique que l’on n’aime pas, qui ne sait pas décrocher ni passer à autre chose. On a l’impression qu’il est candidat à toutes les élections et qu’il n’arrive pas à vivre sans être présent médiatiquement.» C’est principalement sa tendance à zigzaguer dans son positionnement et à «manger à tous les râteliers» qui suscite les railleries.

Sa personnalité n’est pas particulièrement appréciée non plus: «Il est toujours apparu comme faisant preuve d’une certaine arrogance, avec un ton cassant», estime Arnaud Mercier, professeur en information et communication à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Sur Twitter cependant, le journaliste Redwane Telha a suggéré que le départ de Manuel Valls n’était peut-être pas le signe qu’il fallait maintenant «arrêter les vannes». «Je sais, c’est tentant mais se déchaîner sur un homme à terre, c’est toujours malsain», a-t-il estimé.