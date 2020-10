Il y a des endroits où on ne rigole pas du tout avec le jeu virtuel Fantasy Premier League (FPL). Jugez donc avec l’exemple de Chris Talbot. Ce dernier a eu le malheur de terminer dernier de sa ligue à douze équipes. Or, lui et ses amis ont convenu que chaque année, le bonnet d’âne doit accomplir un gage désigné par le vainqueur. «Cela aide à garder tout le monde motivé pour ne pas oublier de faire son équipe ou abandonner», justifie l’un des participants, Pal Jon Fuller, au Sun.