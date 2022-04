Football: Humilié, Sion n’a pas pu freiner la marche du (futur) champion

Le 20 février dernier, Sion et Zurich s’étaient quittés en très mauvais termes. Conséquence, côté valaisan, d’une égalisation tombée au bout du temps additionnel, suite à un penalty transformé par Marchesano (97e, 1-1). Avant cela, il y avait eu des embrouilles, des coups et pas mal d’énervement, ce qui s’était traduit par l’expulsion de Marquinhos suivie de celle de Paolo Tramezzani, qui, passablement remonté contre les décisions de M. Schärer, avait voulu en découdre à la fois avec l’arbitre et son homologue zurichois. Dans la foulée, la Ligue avait ouvert une enquête avant de lourdement sanctionner les coupables. Soit tous les ingrédients pour des retrouvailles que l’on pouvait redouter… Craintes infondées puisque tout devait se passer normalement, avec en prime une nouvelle déculottée du visiteur, déjà humilié 6-2 en août dernier au bord de la Limmat.