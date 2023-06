États-Unis: Hunter Biden plaide coupable de fraude fiscale et détention illégale d’arme à feu

Pour Donald Trump, le système judiciaire est «cassé»

Beau et Hunter, encore de tout petits garçons, avaient été sérieusement blessés dans l’accident, survenu juste après l’élection de Joe Biden au poste de sénateur du Delaware. Dans cet ouvrage, cet ancien avocat et homme d’affaires devenu artiste assure également être désormais sevré d’alcool comme de drogue.

Joe et Jill soutiennent Hunter

Le président américain a toujours soutenu publiquement Hunter et s’était notamment dit «fier» de lui lors d’un débat mouvementé l’opposant à Donald Trump, avant la présidentielle de 2020. «Le président et la première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu’il continue à reconstruire sa vie. Nous n’aurons pas plus de commentaires», a réagi, mardi, la Maison-Blanche.