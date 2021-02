«J’écoutais du Travis Scott depuis longtemps. Je suis devenu obsédé par «Goosebumps». Au bout d’un moment, je me suis dit qu’il fallait lui donner un second souffle en le faisant entrer dans le monde électronique», s’est souvenu HVME sur le site los40.com. Ce n’est qu’à la mi-janvier 2021 que le poids lourd du rap américain a donné son accord pour publier le travail du producteur originaire de Murcie. «On m’a raconté que Travis Scott avait écouté mon morceau et qu’il l’avait adoré. Quand son équipe m’a dit qu’il voulait le sortir de manière officielle, je suis resté sans voix. Pour être très honnête, je n’y crois toujours pas», a soufflé dans «Billboard» celui qui est tombé amoureux de l’electro en découvrant Avicii en 2013.