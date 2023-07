Suisse: gare à la déshydratation et aux coups de chaleur

«MétéoSuisse a lancé vendredi une alerte canicule de degré 3 pour dimanche, lundi et mardi prochains. Des températures maximales entre 32 et 35 degrés sont attendues durant la journée. Pendant la nuit, la température ne devrait pas descendre en dessous des 17 à 22 degrés. Cette période de forte chaleur peut mettre à rude épreuve l’organisme et entraîner de graves conséquences sur la santé telles qu’une déshydratation, un coup de chaleur, une hyperthermie (élévation de la température corporelle), voire un décès dans les cas extrêmes», communique le canton de Neuchâtel.